В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области высадили 2 тысячи сосен

В акции приняли участие более 100 человек.

Специалисты укоренили 2 тыс. сеянцев сосны на территории Базарно-Карабулакского района Саратовской области в ходе Всероссийской акции «Сохраним лес», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Мероприятие организовали в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Площадкой акции стало Старожуковское муниципальное образование. Молодые деревья там высаживали более 100 человек: представители бизнеса, общественных организаций, лесхозов и лесничеств, а также студенты и волонтеры. К событию также присоединились заместитель председателя правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский и министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

«В текущем году планируется высадить около трех миллионов сеянцев и саженцев древесно-кустарниковых пород и создать культуры на площади более 900 гектар», — уточнил Константин Доронин.

Напомним, что в прошлом году на территории региона появились свыше 4,6 млн деревьев и кустарников. Тогда Саратовская область заняла первое место во Всероссийской акции «Сохраним лес», опередив Кузбасс и Татарстан.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.