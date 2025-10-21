Исторический Каменный мост в Воронеже ждет масштабная реставрация

Актуальность реставрации подтвердили события июня 2023 года, когда во время сильного ливня на соседней улице Чернышевского обрушилась подпорная стена в непосредственной близости от Каменного моста. Тогда на ликвидацию последствий и восстановительные работы потребовалось около 10 месяцев.