Исторический Каменный мост в Воронеже ждет масштабная реставрация

Знаковый памятник архитектуры Воронежа — Каменный мост на улице Карла Маркса — готовится к комплексной реставрации. Проект восстановительных работ получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, что открывает путь к практической реализации проекта.
Каменный мост, построенный в XIX веке по проекту архитектора Ивана Блицына, стал первым каменным сооружением такого рода в истории города. Длина архитектурного памятника составляет около 10 метров.
В рамках реставрации планируется: демонтаж существующих подпорных блоков, выполнение противоаварийных работ, устройство буронабивных свай и ростверка, возведение монолитной подпорной стены.
Актуальность реставрации подтвердили события июня 2023 года, когда во время сильного ливня на соседней улице Чернышевского обрушилась подпорная стена в непосредственной близости от Каменного моста. Тогда на ликвидацию последствий и восстановительные работы потребовалось около 10 месяцев.
Застройщиком проекта выступает управа Центрального района, проектные работы выполнило ООО «Фирма “ВИС”.