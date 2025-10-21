Ричмонд
В Башкирии назвали лауреатов премии имени Шагита Худайбердина

Опубликовано распоряжение правительства РБ.

Источник: Башинформ

Стали известны имена лауреатов журналистской премии имени Шагита Худайбердина 2025 года.

Это заместитель главного редактора газеты «На земле Салавата» Шамиль Ахметшин — за серию очерков и статей об известных уроженцах Салаватского района;

главный редактор газеты «Йэшлек» Артур Давлетбаков — за путевые заметки «Уфа — Донбасс: нам дороги эти позабыть нельзя», опубликованные в журнале «Бельские просторы»;

коллектив радиоканала «Юлдаш» в составе Гузели Зариповой, Гузели Ситдиковой, Ильнара Ахметгареева — за общественно-политический проект «Мосты».

Напомним, на конкурс принимались журналистские материалы, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур и дружбу народов, вопросы гражданского мира и согласия в обществе, социально-экономического развития Башкортостана.

О лауреатах прошлого года рассказывали здесь.