В Башкирии назвали лауреатов премии имени Шагита Худайбердина

Стали известны имена лауреатов журналистской премии имени Шагита Худайбердина 2025 года.
Это заместитель главного редактора газеты «На земле Салавата» Шамиль Ахметшин — за серию очерков и статей об известных уроженцах Салаватского района;
главный редактор газеты «Йэшлек» Артур Давлетбаков — за путевые заметки «Уфа — Донбасс: нам дороги эти позабыть нельзя», опубликованные в журнале «Бельские просторы»;
коллектив радиоканала «Юлдаш» в составе Гузели Зариповой, Гузели Ситдиковой, Ильнара Ахметгареева — за общественно-политический проект «Мосты».
Напомним, на конкурс принимались журналистские материалы, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур и дружбу народов, вопросы гражданского мира и согласия в обществе, социально-экономического развития Башкортостана.
О лауреатах прошлого года рассказывали здесь.