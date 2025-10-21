Автобусы, троллейбусы, трамваи. Как в Беларуси обновляется парк пассажирского транспорта

Скоростные дороги к городам-спутникам, связь агрогородков с райцентрами. Минтранс о задачах на пятилетку.
«Завершается пятилетка (в реализации государственной программы “Дороги Беларуси”. — Прим. БЕЛТА). Ожидаем, что в этом году парк подвижного состава организаций транспорта общего пользования будет обновлен на 11%. Цифры просматриваются. На сегодняшний день уже приобретено порядка 460 автобусов, 114 троллейбусов, 29 электробусов, 19 трамвайных вагонов», — отметил Андрей Гладкий.
Значительное внимание уделяется развитию электрифицированного транспорта. Реализуется пилотный проект в Новополоцке, уже поставлено и эксплуатируется 26 электробусов белорусского производства. «Большие планы по обновлению у Минска. Предпочтение отдается также электрифицированному подвижному составу — как электробусам, так и троллейбусам на автономном ходу, которые могут двигаться без наличия контактной сети», — добавил начальник управления.
Говоря о закупке троллейбусов, он отметил, что порядка 160−170 единиц техники организации получат в свое распоряжение по итогам года. «Это повысит комфорт передвижения пассажиров, качество предоставляемых транспортных услуг. Мы уже сейчас наблюдаем, что увеличивается пассажирооборот. Граждане все больше доверяют общественному транспорту», — сказал представитель Минтранса.