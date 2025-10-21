Автобусы, троллейбусы, трамваи. Как в Беларуси обновляется парк пассажирского транспорта

Говоря о закупке троллейбусов, он отметил, что порядка 160−170 единиц техники организации получат в свое распоряжение по итогам года. «Это повысит комфорт передвижения пассажиров, качество предоставляемых транспортных услуг. Мы уже сейчас наблюдаем, что увеличивается пассажирооборот. Граждане все больше доверяют общественному транспорту», — сказал представитель Минтранса.