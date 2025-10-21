Ричмонд
В Мещовске Калужской области открыли визит-парк

Там смонтировали сцену и беседку с амфитеатром, провели озеленение и благоустроили пруд с фонтаном.

Современную общественную территорию «Гуляй-парк», обустроенную при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», открыли в Мещовске в Калужской области. Об этом сообщили в администрации Мещовского муниципального района.

Сначала специалисты проложили инженерные коммуникации и выполнили другие подготовительные работы. Затем они вымостили тротуарной плиткой пешеходную зону, провели озеленение и освещение. Также мастера смонтировали сцену и беседку с амфитеатром, оборудовали детскую игровую зону с качелями и другими элементами. Еще в парке благоустроили пруд с фонтаном.

«Надеемся, что жители будут беречь новый парк, не останутся равнодушными и сохранят то, что сделано на долгие годы. Пусть это место станет объектом притяжения для жителей и гостей города», — отметил врио главы Мещовского муниципального округа Владислав Поляков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.