В Казани открыли памятник народному поэту Разилю Валееву

Председатель Госсовета рассказал, что Разиль Валеев активно участвовал в обсуждении важных вопросов, включая обновление Конституции. Мнение поэта было решающим, и благодаря ему татарский язык был признан государственным. Мухаметшин отметил, что Валеев не только поддерживал родной язык, но и помогал ему глубже понять тонкости татарской культуры. В завершение церемонии Фарид Мухаметшин подчеркнул, что имя и наследие Разиля Валеева навсегда останутся в истории и сердцах людей.