В Казани открыли памятник народному поэту Разилю Валееву

На казанском кладбище Курган открыли памятник народному поэту Татарстана, писателю и государственному деятелю Разилю Валееву. В церемонии приняли участие близкие, писатели, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, депутаты, общественные и государственные деятели республики.
Фарид Мухаметшин вспомнил годы совместной работы с Валеевым и отметил его вклад в развитие республики и поддержание мира и согласия. Председатель Госсовета подчеркнул, что труд поэта неоценим. Спикер выразил благодарность за деятельность.
Мухаметшин также отметил, что память о Валееве жива не только в Татарстане, но и за его пределами. На мероприятиях, таких как Дни татарской культуры в Москве, его творчество продолжает вдохновлять людей.
Председатель Госсовета рассказал, что Разиль Валеев активно участвовал в обсуждении важных вопросов, включая обновление Конституции. Мнение поэта было решающим, и благодаря ему татарский язык был признан государственным. Мухаметшин отметил, что Валеев не только поддерживал родной язык, но и помогал ему глубже понять тонкости татарской культуры. В завершение церемонии Фарид Мухаметшин подчеркнул, что имя и наследие Разиля Валеева навсегда останутся в истории и сердцах людей.
Напомним, первый соцгород Казани стал объектом культурного наследия. Объект расположен в Адмиралтейской слободе.