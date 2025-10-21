«А запах!»: в Омской области фекалиями затапливает село Дружино

Про значительную проблему с бурно разливающимися канализационными стоками в селе Дружино, сообщают местные жители в телеграм-канале «Омский новостной поезд». По сообщению сельчан, площадь затопления фекалиями уже составляет 10 тысяч квадратных метров, а чиновники и прокуратура остаются равнодушными к проблеме.
«Село Дружино на грани экологической катастрофы. С февраля месяца не устраняется порыв канализационной трубы. СКБУ, отвечающее за эксплуатацию сетей, ссылается на отсутствие денег и техники. Летом произошел новый порыв на территории будущего стадиона. На данный момент площадь затопления фекалиями составляет 100×100 метров. Затоплены подвалы ближайших домов. Невыносимый запах. В нескольких метрах продуктовый магазин, по всем этим лужам ходят люди. Обращались уже во все инстанции и в прокуратуру. С февраля никаких мер не было принято. Траншеи, вырытые для того, чтобы стекала вода, наполняются за несколько часов», — говорится в сообщении жителей.
Также сельчане утверждают, что были вынуждены самостоятельно нанимать технику, чтобы прокопать уже вторую траншею, так как первая — выкопанная техникой, присланной администрацией, — заполнилась меньше чем за сутки.