«А запах!»: в Омской области фекалиями затапливает село Дружино

«Село Дружино на грани экологической катастрофы. С февраля месяца не устраняется порыв канализационной трубы. СКБУ, отвечающее за эксплуатацию сетей, ссылается на отсутствие денег и техники. Летом произошел новый порыв на территории будущего стадиона. На данный момент площадь затопления фекалиями составляет 100×100 метров. Затоплены подвалы ближайших домов. Невыносимый запах. В нескольких метрах продуктовый магазин, по всем этим лужам ходят люди. Обращались уже во все инстанции и в прокуратуру. С февраля никаких мер не было принято. Траншеи, вырытые для того, чтобы стекала вода, наполняются за несколько часов», — говорится в сообщении жителей.