В Бурятии проведут федеральную обучающую программу «СВОй бизнес»

Занятия по федеральной обучающей программе «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей пройдут в Улан-Удэ с 27 по 31 октября. Их организуют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
«Очный пятидневный интенсив поможет раскрыть потенциал и развить предпринимательские навыки. Мы поможем сформировать и развить предпринимательские компетенции, необходимые для старта и развития своего дела с государственной поддержкой», — рассказали в региональном центре «Мой бизнес».
Слушатели изучат основы предпринимательства и узнают, как зарегистрировать свое дело и привлекать клиентов. Также им помогут определиться с идеей, составить бизнес-план и разработать маркетинговую стратегию. На вопросы слушателей будут отвечать опытные специалисты и наставники.
Занятия пройдут на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Смолина, д. 65. Чтобы присоединиться к обучению, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.