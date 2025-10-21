В Бурятии проведут федеральную обучающую программу «СВОй бизнес»

Занятия по федеральной обучающей программе «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей пройдут в Улан-Удэ с 27 по 31 октября. Их организуют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.