В Братске после капремонта открылась библиотека имени И. З. Черемных

В Братске открылась библиотека имени Иннокентия Черемных. С 2023 года в здании проводился капитальный ремонт в рамках государственной программы «Развитие культуры»,. На работы выделили более 45 миллионов рублей.
— Двухэтажное здание библиотеки было построено в 1976 году. Ремонт не только создал современное и удобное пространство для жителей, но и вдохнул в эти стены новую жизнь, — подчеркнул министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
На объекте провели отделку помещений и фасадов, монтаж дверных и оконных конструкций, а также укладку напольных покрытий. Рабочие смонтировали и ввели в эксплуатацию инженерных систем, в том числе электроснабжение, связь, охранную сигнализацию и подъемно-транспортное оборудование.
Как уточнили в министерстве строительства, капитальный ремонт библиотеки — это часть комплексной программы по модернизации культурных объектов региона. В 2025 году завершится обновление таких же учреждений в Шелехове, Усть-Илимске, Киренске и ряде поселков Приангарья.