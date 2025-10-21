В Перми создали измеритель шума авиадвигателей, который легче аналогов

Исследователи отмечают, что для авиадвигателей критически важны данные, получаемые в условиях экстремально громкого звука — до 160−175 дБ, — а создать такие условия для крупного образца в лаборатории практически невозможно. Аналог интерферометра с диаметром 100 мм при этом имеет узкий диапазон анализа по частоте — до 1800 Гц. Разработанный учеными измеритель решает и эту проблему: это компактный и легкий аппарат, в основе которого — короткая трубка с двумя высокоточными микрофонами, мощным «динамиком» и мини-компьютером для обработки данных. Кроме того, система сохраняет работоспособность в условиях высоких уровней звукового давления (до 160 дБ), что позволяет проводить диагностику в режимах, максимально приближенных к реальным эксплуатационным условиям. При этом он может работать с панелями любого размера.