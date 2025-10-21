Молодежь из Калининграда завоевала 6 наград на окружном слете студотрядов

Команда Калининградского государственного технического университета (КГТУ) завоевала шесть призовых мест на соревнованиях XII слета студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа, организованного в поддержку нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, в дисциплине «Отделочные работы» серебряным призером стал Даниил Архип. Бронза по направлению «Мастер объекта» досталась Никите Хаблюку.
Также программа слета включала спортивные состязания — студенты сдавали нормативы комплекса ГТО. В частности, Олеся Зверева из КГТУ завоевала золото в личном зачете среди девушек. А среди юношей второе место занял Дмитрий Евдокимов. Серебро в армрестлинге также взяла Олеся. А лучшим среди юношей весом до 90 кг в этом виде спорта стал Кирилл Шоромов.
Напомним, что слет студотрядов проводится ежегодно в разных регионах Северо-Западного федерального округа. В этот раз более 800 участников собрались в Санкт‑Петербурге. Для них подготовили конкурсы профессионального мастерства по девяти направлениям: строительство, педагогика, сервис, медицина, сельское хозяйство, производство, археология, работа отрядов проводников и трудовые отряды подростков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.