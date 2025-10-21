На балконе Воронежского театра кукол устроят чай со стихами

Акция «Литературная осень» (12+) пройдет в театре кукол имени Вольховского 22 октября. Артисты пригласили воронежцев посвятить уютный осенний вечер поэзии Серебряного века. На балконе театра можно послушать стихи Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина, Северянина, Мандельштама, Гумилева под чай с вареньем. Начало 22 октября в 17.30. Вход свободный, по регистрации.
А 26 октября на «Воронежскую литературную осень» в Кольцовский сквер приглашают артисты драмтеатра. Анастасия Климушкина, Дамир Миркамилов, Ирина Сорокина, Милена Хорошко, Алевтина Чернявская, Евгений Чистяков почитают стихотворения воронежских поэтов Алексея Кольцова, Самуила Маршака, Ивана Бунина, Анатолия Жигулина и других творцов, в чьих судьбах Воронеж сыграл особую роль, например, Осипа Мандельштама. Начало в 15.00. 12+