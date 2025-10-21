На балконе Воронежского театра кукол устроят чай со стихами

Акция «Литературная осень» (12+) пройдет в театре кукол имени Вольховского 22 октября. Артисты пригласили воронежцев посвятить уютный осенний вечер поэзии Серебряного века. На балконе театра можно послушать стихи Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина, Северянина, Мандельштама, Гумилева под чай с вареньем. Начало 22 октября в 17.30. Вход свободный, по регистрации.