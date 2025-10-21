Две недели в Уфе будет перекрыта улица Колгуевская

В Уфе продолжаются работы по строительству нового водовода в Кировском и Демском районах. После прокладки коммуникаций власти намерены восстановить дорожное покрытие, в связи с этим введут ограничения движения транспорта.
Как сообщает пресс-служба городской администрация, с 23 по 28 октября будет частично перекрыт проезд на участке от дома № 30 по улице Колгуевской до дома № 56/2 по Пугачева.
Затем, с 29 октября по 5 ноября, движение на этом участке будет перекрыто полностью.
Администрация города обращается к уфимцам с просьбой заранее планировать свои маршруты и учитывать вводимые ограничения при поездках в указанные даты.
