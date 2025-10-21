Компания в Кузбассе оптимизирует производство кулинарной продукции

Предприятие «Волков», базирующееся в Кузбассе, присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В компании планируют оптимизировать выпуск кулинарной продукции, сообщили в министерстве экономического развития региона.
Под руководством экспертов на заводе проанализируют текущие производственные процессы. На основе полученных данных там начнут внедрять бережливые технологии. Это позволит снизить простой оборудования, минимизировать потери сырья и упаковки, сократить количество бракованных товаров и повысить эффективность труда.
Внедрять бережливые технологии на предприятии в течение полугода будут в процесс изготовления кулинарной продукции. Затем лучшие практики растиражируют на другие участки работы компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.