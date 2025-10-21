Новый телеканал появился в Беларуси с 20 октября. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтелеком».
В пресс-службе уточнили, что с 20 октября 2025 года в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA в тестовом режиме начал вещать новый телеканал — «Тех лет ТВ». Он вещает на 51 кнопке.
В организации заметили, что данный телеканал возвращает зрителей в прошлое, в мир фильмов, которые все помнят еще с детства. К примеру, среди популярных кинолент назвали «Трудный ребенок», «Сокровища Амазонки», «Бетховен» и ряд других.
