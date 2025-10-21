Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый телеканал появился в Беларуси с 20 октября

«Белтелеком» сказал о вещании нового телеканала в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси с 20 октября. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтелеком».

В пресс-службе уточнили, что с 20 октября 2025 года в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA в тестовом режиме начал вещать новый телеканал — «Тех лет ТВ». Он вещает на 51 кнопке.

В организации заметили, что данный телеканал возвращает зрителей в прошлое, в мир фильмов, которые все помнят еще с детства. К примеру, среди популярных кинолент назвали «Трудный ребенок», «Сокровища Амазонки», «Бетховен» и ряд других.

Тем временем мы собрали информацию про новые телеканалы в Беларуси, 2025: какие телеканалы появились в Беларуси, какие каналы отключены, какие каналы могут открыться.

Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

Вместе с тем Госстандарт запретил очередной телефон популярной марки из-за многократного превышения концентрации свинца: «Показатель равен 26,28% при норме не более 0,1%».