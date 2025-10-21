Ричмонд
«В 2005 — 2006 годах — 1700, в 2024 — 434 смерти». Глава ГАИ озвучил статистику с погибшими в ДТП в Беларуси за 20 лет

Глава ГАИ сказал о 434 погибших в ДТП в Беларуси за год.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Виктор Ротченков в эфире телеканала СТВ сказал о 434 погибших в ДТП в Беларуси в 2024 году.

Представитель ГАИ привел статистику по ДТП с маршрутками в Беларуси, отметив, что в стране на 37% снизилось количество таких аварий.

Вместе с тем в эфире показали график, который отображает статистику по числу погибших в Беларуси в ДТП за 20 лет.

— Если вы можете увидеть, в 2005 и 2006 их количество было в районе 1 700, то в 2024 году 434 смерти, — подчеркнул начальник главного управления ГАИ МВД.

Тем временем ГАИ хочет ввести автобусы с большей вместимостью вместо небольших маршруток в Беларуси: «Уже будет не 17 мест, а, например, от 25».

Ранее СК и МВД озвучили новые подробности страшной аварии маршрутки, трактора и внедорожника под Светлогорском с шестью погибшими.

Кроме того, глава ГАИ Беларуси Виктор Ротченков сказал о внедрении в маршрутки и автобусы видеонаблюдения и навигационного оборудования для контроля за водителями.