Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика

Mash: Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в подъезде.

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.

Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.

В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.