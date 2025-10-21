В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора

Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 2004 по 2013 год. В этой должности он был сторонником жестких запретительных мер и повышения акцизов на водку и на табак, инициировал многочисленные запреты на импорт в Россию разнообразных продуктов из стран СНГ — вина, минералки, молочной продукции. Боролся с распространением птичьего и свиного гриппа. Занимался вопросами окружающей среды и природопользования, экологической безопасности, генно-инженерной деятельности, государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.