Реализацию планов по «солнечной геоинженерии» поставили под сомнение

Расчеты показали, что ученые сильно недооценивают непредсказуемость последствий реализации всех этих планов, а также они указали на то, что многие из этих инициатив будет крайне сложно воплотить в жизнь из-за нехватки сырья для производства аэрозолей и наночастиц, или же сложностей с их равномерным распылением по стратосфере. Это значительным образом увеличит стоимость реализации этих планов, а также породит политические препятствия для их исполнения, что ставит под сомнение практическую реализуемость этих инициатив, подытожили ученые.