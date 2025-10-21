Цена любви: на помощь родителям омичи тратят в среднем 9,5 тысяч рублей в год

По данным аналитиков, на помощь родителям омичи тратят в среднем 9,5 тысяч рублей в год. Кстати, в прошлом году эта сумма составляла 8 700 рублей, а в 2023 году — 9 000 рублей. Что интересно, омские мужчины несколько чаще местных женщин поддерживают безусловную помощь родителям: 53% против 49%. При этом, 22% омичей помогают им постоянно, 36% — время от времени и по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% опрошенных жителей региона вообще не помогают родителям, а 16% признались, что родители помогают им.