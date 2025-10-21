Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена любви: на помощь родителям омичи тратят в среднем 9,5 тысяч рублей в год

При этом омские мужчины чаще местных женщин оказывают финансовую помощь своим папам и мамам.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какой суммой поддерживают своих родителей жители Омска. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

По данным аналитиков, на помощь родителям омичи тратят в среднем 9,5 тысяч рублей в год. Кстати, в прошлом году эта сумма составляла 8 700 рублей, а в 2023 году — 9 000 рублей. Что интересно, омские мужчины несколько чаще местных женщин поддерживают безусловную помощь родителям: 53% против 49%. При этом, 22% омичей помогают им постоянно, 36% — время от времени и по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% опрошенных жителей региона вообще не помогают родителям, а 16% признались, что родители помогают им.