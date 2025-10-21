На Ставрополье прошел день открытых дверей «Профессионалитета»

Родителей и их детей ждали в 30 образовательных учреждениях края. Для них провели экскурсии с элементами профессиональных проб и мастер-классами, а также встречи с выпускниками и учащимися. Также школьники приняли участие во Всероссийском классном часе «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». А для родителей будущих абитуриентов организовали собрание. Во время него педагоги рассказали мамам и папам о приемной кампании в 2026 году.