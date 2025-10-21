На Ставрополье прошел день открытых дверей «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» прошел в Ставропольском крае 18 октября. Участие в его мероприятиях приняли более 2 тысяч школьников, сообщили в региональном правительстве.
Родителей и их детей ждали в 30 образовательных учреждениях края. Для них провели экскурсии с элементами профессиональных проб и мастер-классами, а также встречи с выпускниками и учащимися. Также школьники приняли участие во Всероссийском классном часе «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». А для родителей будущих абитуриентов организовали собрание. Во время него педагоги рассказали мамам и папам о приемной кампании в 2026 году.
«Востребованность и престиж среднего профессионального образования растет с каждым годом. Система СПО является ключевым механизмом подготовки рабочих кадров для экономики региона. Именно в профессиональных образовательных организациях формируется кадровый резерв высококлассных специалистов рынка труда. Студенты показывают высокие результаты, многие трудятся на предприятиях, совмещая учебу с работой. Нам есть чем гордиться: ежегодно край входит в число победителей и призеров престижных конкурсов, олимпиад, региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.