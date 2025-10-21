Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярчайшие кометы этого года наблюдают в Крыму

SWAN и Lemmon были открыты совсем недавно, сейчас они приблизились к Земле.

Источник: Комсомольская правда

Две ярчайшие кометы этого года — SWAN и Lemmon — можно наблюдать в Крыму. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, увидеть их можно без телескопа, достаточного хорошего бинокля.

— Конечно, все зависит от того, где мы за ними наблюдаем. Если вдали от городской засветки, то в хороший бинокль будет виден зеленоватый шар и маленький хвостик Lemmon (она более яркая). У SWAN практически нет хвоста, — рассказал КП-Крым Назаров.

Обе кометы были открыты совсем недавно. Lemmon была обнаружена в январе этого года. Последний раз, по информации астрономов, она приближалась к Земле в VII веке. А ее следующий визит ожидают не раньше 3175 года.

SWAN открыли всего месяц назад — первые снимки были сделаны 11 сентября. Увидеть ее снова можно будет не раньше, чем через пару десятков тысяч лет.

При этом в 2024 году, по словам Назарова, к Земле приближались и более яркие кометы.