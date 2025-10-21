Ярчайшие кометы этого года наблюдают в Крыму

Две ярчайшие кометы этого года — SWAN и Lemmon — можно наблюдать в Крыму. По словам научного сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова, увидеть их можно без телескопа, достаточного хорошего бинокля.
— Конечно, все зависит от того, где мы за ними наблюдаем. Если вдали от городской засветки, то в хороший бинокль будет виден зеленоватый шар и маленький хвостик Lemmon (она более яркая). У SWAN практически нет хвоста, — рассказал КП-Крым Назаров.
Обе кометы были открыты совсем недавно. Lemmon была обнаружена в январе этого года. Последний раз, по информации астрономов, она приближалась к Земле в VII веке. А ее следующий визит ожидают не раньше 3175 года.
SWAN открыли всего месяц назад — первые снимки были сделаны 11 сентября. Увидеть ее снова можно будет не раньше, чем через пару десятков тысяч лет.
При этом в 2024 году, по словам Назарова, к Земле приближались и более яркие кометы.