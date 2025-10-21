Ярчайшие кометы этого года наблюдают в Крыму

— Конечно, все зависит от того, где мы за ними наблюдаем. Если вдали от городской засветки, то в хороший бинокль будет виден зеленоватый шар и маленький хвостик Lemmon (она более яркая). У SWAN практически нет хвоста, — рассказал КП-Крым Назаров.