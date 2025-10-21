Ричмонд
Все замечания будут устранены

В АО «ТГК-11» прокомментировали ситуацию по проверке на ТЭЦ-4.

Сибирское управление Ростехнадзора во время внеплановой проверки выявило несколько нарушений на ТЭЦ-4. В пресс-службе АО «ТГК-11» прокомментировали ситуацию: «Два замечания, выданные Ростехнадзором, относятся к котлоагрегату, который находится в капитальном ремонте. В ходе ремонта уже предусмотрено проведение работ с последующим получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Остальные замечания не относятся к оборудованию, участвующему в теплоснабжении города. Все замечания будут устранены в установленные сроки».