В калининградских супермаркетах появилась витаминная бомба. Вкус непривычен, но у знатоков есть рецепт

На прилавках калининградских супермаркетов появилась фейхоа. Многие не знают, как подступиться к экзотике, ведь зелёные плоды имеют горьковатый вкус. Что делать с загадочной ягодой, «Клопс» узнал у кондитера Елены Воропаевой.
Экзотические плоды родом из Южной Америки и осенью добираются до наших магазинов. Кожура ягоды имеет терпкий и вяжущий вкус, но при правильном подходе фейхоа может стать полезной и вкусной сладостью.
«У плодов ни на что не похожий аромат. Это смесь ананаса, клубники, киви и даже нотки мяты. Специфический продукт очень полезен и может быть невероятно вкусен», — отметила эксперт.
Кожуру ни в коем случае срезать нельзя, именно в ней рекордное количество йода, витаминов С, В, калия, железа, магния. По словам Воропаевой, это одна из самых полезных ягод.
Как употреблять.
Термообработка губит ценные вещества. Идеальное решение — «живое» варенье из фейхоа.
Рецепт.
На 1 кг спелого фейхоа вам понадобится 800−900 г сахара.
1. Ягоды тщательно вымойте. Срежьте только сухие кончики.
«Если вы не любите терпкость, можете слегка обдать фейхоа кипятком перед измельчением. Это смягчит вкус», — посоветовала кондитер.
2. Пропустите ягоды вместе с кожурой через мясорубку или измельчите в блендере до состояния пюре.
3. Добавьте сахар к пюре и очень тщательно перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.
4. Разложите ароматную массу по чистым сухим банкам и храните исключительно в холодильнике.
Со временем варенье немного потемнеет — это естественная реакция йода, предупредил кондитер. А аромат из баночки окутает вас запахом земляники.
«Живое» варенье можно подать к чаю или добавить в творог, йогурт, кашу, смузи. Божественно будет сочетаться с блинами.