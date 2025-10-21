Сенатор рассказал о судьбе бумажных квитанций за ЖКУ

Голов также отметил, что при рассмотрении законопроекта в Совете Федерации он будет настаивать на том, чтобы переход был максимально мягким и постепенным, чтобы для тех, кто хочет и может пользоваться цифровыми сервисами, была такая возможность, а для тех, кому это сложно или неудобно, сохранялись все традиционные способы.