Ученые Кубани создали гель для лечения болезней десен с липосомальными технологиями

Как уточнили в ведомстве, разработанный гель способен полностью устранять вредные бактерии в десневых карманах, восстанавливать поврежденные ткани и обеспечивать длительную защиту зубов. «Препарат будет использоваться в фотодинамической терапии — методе лечения, при котором светочувствительные вещества наносятся на пораженные участки и активируются светом определенной длины волны», — добавили в министерстве.