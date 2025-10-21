Въезд большегрузов в историческую часть Нижнего Новгорода ограничат

Комплекс мер по ограничению въезда большегрузов в историческую часть города разрабатывают специалисты администрации Нижнего Новгорода, сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, знаки об ограничении движения установят по периметру исторической части мегаполиса, а также на магистральных улицах, которые использует транзитный транспорт по междугородним перевозкам.
Кроме того, прорабатывается порядок по выдаче разрешений на въезд в зону ограничений.
«Это позволит сохранить баланс между интересами бизнеса и комфортом жителей, снизить нагрузку на дороги и сделать исторический центр более безопасным и экологичным», — считает градоначальник.