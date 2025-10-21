На берегу Таганрогского залива нашли следы пребывания человека палеолита

«На южном берегу Таганрогского залива учеными найдены убедительные следы пребывания человека раннего, среднего и позднего палеолита», — сказано в сообщении пресс-службы. «Заселение территории Нижнего Дона началось в раннем палеолите около полумиллиона лет назад, но археологических свидетельств этому немного. Гораздо лучше представлен средний палеолит — время существования в Восточной Европе неандертальского человека. Этот период в регионе хорошо документирован культурными остатками возрастом от 300 до 40 тыс. лет назад», — цитируется доктор исторических наук Александр Колесник.