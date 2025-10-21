Ричмонд
Дятлова обещала повторные посадки деревьев на Тихоокеанской в 2026 году

Более сотни дубов и сосен засохли.

Источник: Клопс.ru

Дубы и сосны взамен засохших на ул. Тихоокеанской в Калининграде высадят в 2026 году. Об этом во вторник, 21 октября, заявила «Клопс» глава горадминистрации Елена Дятлова.

Сити-менеджер отказалась отвечать на вопрос, почему высадка деревьев не состоялась осенью 2024-го, как она обещала в июле прошлого года. Речь идёт о компенсационном озеленении при реконструкции дороги в микрорайоне им. А. Космодемьянского.

«Я не буду отвечать на вопрос “почему”, я отвечу “когда”. В 2026 году мы окончательно решим эту проблему», — подчеркнула Елена Дятлова.

Высадка деревьев на ул. Тихоокеанской должна быть выполнена до ноября 2024 года, заявляла ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова.