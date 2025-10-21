Ричмонд
Прокуратура Таганрога помогла женщине через суд получить пенсию

Пенсионерке из Таганрога вернули девять лет стажа и выплатили 680 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области прокуратура помогла местной жительнице получить положенную ей пенсию через суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Все началось с того, что женщина обратилась в Социальный фонд, чтобы ей назначили пенсию по старости. Однако ей необоснованно отказали. Женщине не засчитали в трудовой стаж более девяти лет работы, хотя она предоставила все необходимые документы.

Прокуратура проверила эту ситуацию и обратилась в суд, чтобы защитить права женщины. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры.

В итоге, после вмешательства правоохранителей, женщине не только назначили положенную пенсию, но и пересчитали все невыплаченные деньги. Сумма перерасчета составила более 680 тысяч рублей.

