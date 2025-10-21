Прокуратура Таганрога помогла женщине через суд получить пенсию

В Таганроге Ростовской области прокуратура помогла местной жительнице получить положенную ей пенсию через суд. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Все началось с того, что женщина обратилась в Социальный фонд, чтобы ей назначили пенсию по старости. Однако ей необоснованно отказали. Женщине не засчитали в трудовой стаж более девяти лет работы, хотя она предоставила все необходимые документы.
Прокуратура проверила эту ситуацию и обратилась в суд, чтобы защитить права женщины. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры.
В итоге, после вмешательства правоохранителей, женщине не только назначили положенную пенсию, но и пересчитали все невыплаченные деньги. Сумма перерасчета составила более 680 тысяч рублей.
