Речная навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области

Представители компания отметили, что этот год был насыщен событиями, новыми маршрутами и тысячами довольных пассажиров. В этом году «Валдаи» и «Метеоры» следовали до Макарьева, Казани, Мариинского посада, Чебоксар, Васильсурска и многих других городов. Добавим, что последний рейс судна «Метеор» был в Макарьево 11 октября. В компании поблагодарили всех пассажиров за выбор.