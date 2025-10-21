Речная навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области

Сезон навигации скоростных судов завершился в Нижегородской области. Об этом сообщила компания «Водолет» в соцсетях.
Представители компания отметили, что этот год был насыщен событиями, новыми маршрутами и тысячами довольных пассажиров. В этом году «Валдаи» и «Метеоры» следовали до Макарьева, Казани, Мариинского посада, Чебоксар, Васильсурска и многих других городов. Добавим, что последний рейс судна «Метеор» был в Макарьево 11 октября. В компании поблагодарили всех пассажиров за выбор.
Напомним, ранее стало известно, что лайнер «Владимир Жириновский» заметили у берегов Нижнего Новгорода.
