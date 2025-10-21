Местоположение, наличие балкона, вид из окна, класс жилья: Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры

Госкомимущество сказало, что влияет на цену квартиры в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
В ведомстве в числе основных факторов, из которых формирует цена на квартиру, назвали местоположение. Речь идет про микрорайон, транспортную доступность, близость к инфраструктуре (поликлиники, сады, школы, магазины), а также к паркам.
Кроме того, на цену квартиры также влияет и ее характеристика. В Госкомимуществе указали планировку (число комнат, наличие балкона, площадь, проходные комнаты). Также назвали год постройки дома, материал стен. На стоимость влияет и вид из окна.
Среди факторов названо и состояние: качество ремонта, общее состояние подъезда и дома. Для старого фонда важен факт капитального ремонта. В ведомстве обратили внимание, что влияние на стоимость квартиры оказывает и класс жилья.
«Типовой панельный дом, современная новостройка или элитный клубный дом», — говорится в сообщении.
Также среди факторов — рынок и экономика. В этом случае подразумеваются доступность кредитов, уровень доходов белорусов, общая экономическая ситуация.
«Зная эти критерии, вы сможете более объективно оценить свою недвижимость или понять, за что вы платите, выбирая новую», — обратили внимание в Госкомимуществе.
Ранее Минстройархитектуры сказало, кто может построить льготное жилье в Беларуси.
Кстати, самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.
Вместе с тем некоторые минчане смогут купить квартиры по $880 за квадратный метр.