В Калининграде у «Корсаров» меняют «башмаки» колёс

«Первую тележку уже разобрали, бандажи заменили, вагон выкатили. Сейчас готовят к работе второй. Процесс пока идёт медленно: работают с предельной осторожностью, ведь ошибка может обернуться серьёзными тратами. Но, как уверяют специалисты, “руку набьют” — и дальше пойдёт быстрее. — добавляет пресс-служба. — Кстати, перед заменой бандажей тележки “кантуются” — то есть передняя и задняя меняются местами. Это делается для выравнивания износа: трамвай ведь большую часть времени ездит по кругу, постоянно поворачивая в одну сторону, и колёса с одной стороны стираются сильнее. Без такой “перестановки” колесо тележки с одной стороны приобрело бы форму “яйца”».