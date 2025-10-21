15 лет назад Сергей Собянин стал мэром Москвы

Все дома здесь разные — застройщики хотели создать уникальный проект, отказавшись от однотипных высоток. Облагороженная набережная, зеленые зоны, разделение территории на приватную и общественную, велодорожки, соединяющие район с торговым центром и метро — за несколько лет пустующая промзона превратилась в современный и благоустроенный квартал.