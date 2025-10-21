Ричмонд
Пенсионер из Омска вернул полмиллиона рублей благодаря вмешательству прокуратуры

Суд обязал челябинца вернуть деньги, полученные от мошеннической схемы.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского округа Омска добилась возврата 500 тысяч рублей для 81-летнего пенсионера. Мужчина стал жертвой очередной мошеннической схемы. Средства были похищены в июне 2025 года под видом «защиты сбережений». Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.

Как установило ведомство, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил пожилому омичу через мессенджер и сообщил, что с его счета якобы пытаются похитить деньги. Убедив мужчину в необходимости срочных мер, он склонил его перевести сбережения на так называемый «безопасный» счет. Пенсионер выполнил инструкции и перечислил 500 000 рублей на номер, указанный мошенником.

Как выяснило следствие, деньги, украденные у омича, поступи на личный счет жителя Челябинска. Прокуратура подала иск о необоснованном обогащении челябинца, а местный суд обязал мужчину выплатить полную сумму ущерба. Омский пенсионер получит свои денежные средства в полном объеме.

