Пенсионер из Омска вернул полмиллиона рублей благодаря вмешательству прокуратуры

Как установило ведомство, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил пожилому омичу через мессенджер и сообщил, что с его счета якобы пытаются похитить деньги. Убедив мужчину в необходимости срочных мер, он склонил его перевести сбережения на так называемый «безопасный» счет. Пенсионер выполнил инструкции и перечислил 500 000 рублей на номер, указанный мошенником.