Пенсионер из Омска вернул полмиллиона рублей благодаря вмешательству прокуратуры

Прокуратура Кировского округа Омска добилась возврата 500 тысяч рублей для 81-летнего пенсионера. Мужчина стал жертвой очередной мошеннической схемы. Средства были похищены в июне 2025 года под видом «защиты сбережений». Подробности рассказали сегодня в прокуратуре Омской области.
Как установило ведомство, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, позвонил пожилому омичу через мессенджер и сообщил, что с его счета якобы пытаются похитить деньги. Убедив мужчину в необходимости срочных мер, он склонил его перевести сбережения на так называемый «безопасный» счет. Пенсионер выполнил инструкции и перечислил 500 000 рублей на номер, указанный мошенником.
Как выяснило следствие, деньги, украденные у омича, поступи на личный счет жителя Челябинска. Прокуратура подала иск о необоснованном обогащении челябинца, а местный суд обязал мужчину выплатить полную сумму ущерба. Омский пенсионер получит свои денежные средства в полном объеме.
Ранее мы писали, что на помощь родителям омичи тратят в среднем 9,5 тысяч рублей в год.