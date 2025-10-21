В Калининграде студенческое общежитие до сих пор остаётся без тепла

В Калининграде до сих пор без тепла остаются общежитие БФУ на Невского. Об этом сообщил председатель комитета городского хозяйства мэрии Максим Федосеев на оперативном совещании во вторник, 21 октября.
«Есть определённые нюансы с общежитием БФУ на Невского. Там не успели поверить приборы учёта. Сняли на проверку и отключили отопление. Буквально завтра, может, даже сегодня прибор поставят обратно, подрядчик подтвердил. И там отопление будет включено», — сказал чиновник.
Федосеев отметил, что во всех многоквартирных жилых домах, на социальных и спортивных объектах батареи горячие.
«Жалобы были, дома запускаются постепенно. У нас две тысячи домов, понятно, что где-то что-то может происходить, — признался глава комитета. — По состоянию на сегодня все заявки отработаны. Буквально на днях были запущены полностью два последних дома, там была замена оборудования, меняли насосы. Сейчас нет информации о том, что у кого-то нет отопления в жилых домах».
Максим Федосеев добавил, что если будут отключения, такие заявки будут отрабатываться в приоритетном порядке. Со следующей недели ожидается похолодание.
Синоптики прогнозировали, что в Калининградской области к середине недели воздух может прогреться до +16.