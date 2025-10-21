Мэр Сочи показал эскизный проект новой школы на улице Фабрициуса

«Не раз подчеркивал, что развитие социальной инфраструктуры — абсолютный приоритет. Сейчас в Сочи на стадии строительства — шесть школ. Одну из них — на Соболевке — и детский сад в Адлере планируем сдать к концу года», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.