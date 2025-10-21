Мэр Сочи показал эскизный проект новой школы на улице Фабрициуса

В Сочи готов эскизный проект новой школы, которую построят на улице Фабрициуса. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, проект нетиповой, но полностью соответствует образовательным стандартам.
«Школа здесь необходима — микрорайон давно разросся, много молодых семей, дети вынуждены посещать школы в соседних микрорайонах», — отметил мэр.
Архитектурно-градостроительные решения утверждены и согласованы, создана 3D-модель, получены технические условия на подключение объекта к коммуникациям. В настоящее время выполняется комплекс инженерных изысканий.
Участок под строительство имеет сложный рельеф, что учтено разработчиками проекта. Обязательным условием является инженерная защита от подвижек грунта. Инвестор планирует завершить работу над проектной документацией и передать ее на экспертизу в начале следующего года. На участке уже начаты подготовительные работы.
«Не раз подчеркивал, что развитие социальной инфраструктуры — абсолютный приоритет. Сейчас в Сочи на стадии строительства — шесть школ. Одну из них — на Соболевке — и детский сад в Адлере планируем сдать к концу года», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.