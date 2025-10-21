В Калининграде сократили время продажи алкоголя в наливайках

Об этом стало известно из видеотрансляции заседания регионального парламента во «ВКонтакте».
Согласно внесённым поправкам в статью 6 закона «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области», теперь продажа алкоголя в таких заведениях запрещена с 21:00 до 11:00. Ранее ограничение действовало с 23:00 до 11:00, таким образом время реализации спиртных напитков сокращено на два часа. Законопроект был принят сразу в первом и втором чтениях.
Как отметили в областном парламенте, инициатором изменений выступил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По данным исполнительной власти, в адрес правительства и правоохранительных органов регулярно поступают жалобы от жителей многоквартирных домов на шум и нарушения общественного порядка в вечернее время.
По информации УМВД России по Калининградской области, количество административных протоколов за нарушение тишины заметно возросло: с 1 сентября 2023 по 1 июня 2024 года составлено 1 282 протокола, а за аналогичный период 2024—2025 годов — уже 1 928.
Отмечается, что введённое ограничение не распространяется на рестораны, кафе и бары, которые имеют действующую лицензию на продажу алкогольной продукции.