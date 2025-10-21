В Калининграде сократили время продажи алкоголя в наливайках

Согласно внесённым поправкам в статью 6 закона «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области», теперь продажа алкоголя в таких заведениях запрещена с 21:00 до 11:00. Ранее ограничение действовало с 23:00 до 11:00, таким образом время реализации спиртных напитков сокращено на два часа. Законопроект был принят сразу в первом и втором чтениях.