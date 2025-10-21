Ричмонд
Суд защитил права учителя из Усть-Илимска, которого призвали в армию

При трудоустройстве в школу учителю выплатили миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд защитил права учителя математики из Усть-Илимска, которого призвали в армию. В сентябре 2021 года мужчина устроился в сельскую школу по программе «Земский учитель». Эта программа предполагает выплату миллиона рублей сельским педагогам, которые обязуются отработать в школе определенный срок. Если учитель увольняется раньше, он должен вернуть деньги. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

— Однако в июне 2025 года учителя призвали на срочную военную службу. Так как договор был расторгнут раньше срока, мужчине нужно было вернуть полученную выплату, — говорится в материалах дела.

В договоре было прописано условие: если увольнение происходит по причине призыва в армию, то выплату возвращать не нужно. А после медкомиссии учителю потребовалось дополнительное обследование, что привело к получению повестки с отсрочкой. С 1 сентября 2025 года мужчина вернулся на прежнее место работы в школу.

Усть-Илимский городской суд решил, что учитель прав. Требование вернуть миллион рублей было признано незаконным и отменено. Учитель сможет оставить полученные деньги.