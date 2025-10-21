Суд защитил права учителя из Усть-Илимска, которого призвали в армию

В договоре было прописано условие: если увольнение происходит по причине призыва в армию, то выплату возвращать не нужно. А после медкомиссии учителю потребовалось дополнительное обследование, что привело к получению повестки с отсрочкой. С 1 сентября 2025 года мужчина вернулся на прежнее место работы в школу.