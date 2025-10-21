Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 170 воронежцев заболели коронавирусом за неделю

По сравнению с предыдущей семидневкой заболеваемость ковидом снизилась почти на 13%.

Источник: АиФ Воронеж

176 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 13 по 19 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ковидом снизилась почти на 13%.

Несмотря положительную динамику, санврачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности. Воронежцам рекомендуют соблюдать правила гигиены, избегать скопления людей, а также проветривать помещения. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться в больницу.