Более 170 воронежцев заболели коронавирусом за неделю

176 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 13 по 19 октября. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ковидом снизилась почти на 13%.
Несмотря положительную динамику, санврачи советуют не забывать о простых мерах предосторожности. Воронежцам рекомендуют соблюдать правила гигиены, избегать скопления людей, а также проветривать помещения. При появлении первых симптомов болезни необходимо обращаться в больницу.