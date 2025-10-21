Ричмонд
Гуров рассказал, как молодежь должна использовать искусственный интеллект

Гуров: молодежь должна использовать ИИ с пониманием, что это только помощник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская молодежь может и даже должна использовать искусственный интеллект, но с пониманием, что это только помощник, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

«Важно, что искусственный интеллект за тебя все не сделает. Ты можешь и должен его использовать, но при этом у тебя должна быть своя голова на плечах, ты должен понимать, что это только помощник», — сказал Гуров журналистам на площадке Всероссийского предпринимательского урока в Москве.

Он отметил, что глупо отрицать новые технологии, наоборот, нужно научить молодежь грамотно ими пользоваться.

«Важно, чтобы каждый молодой человек научился свою идею упаковывать в продукт и этот продукт продавать на рынке», — добавил глава Росмолодежи.

Школьники в рамках Всероссийского предпринимательского урока, организаторами которого выступили в том числе Росмолодежь и партия «Новые люди», представили свои проекты с использованием изображений, созданных ИИ.