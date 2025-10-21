Кошмарный сон партии власти: Подавляющее большинство жителей нашей страны считают себя молдаванами и говорят на молдавском — и это официальные данные

По данным переписи населения 2024:
молдаванами себя считают 76,7% населения,
и всего 8% — румынами.
Среди остальных опрошенных:
5,1% — украинцы.
3,4% — русские.
4% — гагаузы.
1,6% — болгары.
0,4% — ромы.
Молдаванами себя считают 76,7% населения. Фото: НБС.
По данным переписи населения 2024 года, Молдова остается страной молдавского языка.
45% жителей Молдовы разговаривают на молдавском языке.
Для сравнения: румынским языком пользуются 33,7% граждан, русским — 15,9%, гагаузским — 2,2%, украинским — 2,1%.
На молдавском языке разговаривают — 45% граждан Молдовы. Фото: НБС.
94,3% населения Молдовы — православные.
Данные опубликовало Национальное бюро статистики.
Молдова — страна православия. Фото: НБС.
