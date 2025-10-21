В Беларуси КГК приостановил работу колбасного цеха из-за продукции из будущего. Подробности озвучили в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Ненадлежащее санитарное состояние, просроченное сырье, “шпик из будущего”. Приостановлена работа колбасного цеха», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что КГК Гомельской области в момент совместной проверки с санитарной и ветеринарной службами колбасного цеха одного из предприятий потребительской кооперации указанной области, выявили многочисленные нарушения.
В КГК обратили внимание, что на производстве было обнаружено более 120 килограммов сырья (вареные субпродукты, перловая каша, комплексная пищевая добавка) с истекшими сроками годности. Вместе с тем часть готовой продукции — 12 килограммов шпика — была промаркирована будущей датой производства: 16 октября вместо 14 октября.
Установлено, что цех своевременно не проводил уборку производственных помещений, чистку технологического оборудования. В ведомстве заметили, что предприятие заранее уведомили о предстоящей проверке.
«Санитарной службой запрещена реализация и использование в производстве недоброкачественного сырья. Работа колбасного цеха приостановлена для наведения порядка», — подчеркнули в КГК.
