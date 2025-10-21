В Беларуси КГК приостановил работу колбасного цеха из-за продукции из будущего

В КГК обратили внимание, что на производстве было обнаружено более 120 килограммов сырья (вареные субпродукты, перловая каша, комплексная пищевая добавка) с истекшими сроками годности. Вместе с тем часть готовой продукции — 12 килограммов шпика — была промаркирована будущей датой производства: 16 октября вместо 14 октября.