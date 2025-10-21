Ричмонд
В центре Ростова на сутки отключат воду из-за работ на новом объекте

В центре Ростова с 23 октября на сутки отключат воду.

Источник: Комсомольская правда

С 8:30 утра 23 октября до 8:00 утра 24 октября в центре Ростова будет временно ограничено водоснабжение. Отключение связано с работами на вновь построенном объекте по проспекту Сиверса. Об этом горожан предупредили в Ростовводоканале.

Полностью воду отключат на участке переулка Доломановского между улицами Пушкинской и Красноармейской, а также на улице Пушкинской между Братским и Доломановским переулками. На других улицах центра — части Пушкинской от Театрального проспекта и на проспекте Сиверса — вода будет подаваться со слабым напором.

