В центре Ростова на сутки отключат воду из-за работ на новом объекте

Полностью воду отключат на участке переулка Доломановского между улицами Пушкинской и Красноармейской, а также на улице Пушкинской между Братским и Доломановским переулками. На других улицах центра — части Пушкинской от Театрального проспекта и на проспекте Сиверса — вода будет подаваться со слабым напором.