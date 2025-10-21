Ричмонд
В Омской области скончалась народная артистка Алевтина Галуза

Легенда народного творчества Горьковского района ушла из жизни на 79-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области на 79-м году жизни скончалась Алевтина Галуза — выдающийся деятель культуры региона. Сообщение появилось в группе Комитета по культуре и искусству Админи страции Горьковского района.

Выпускница Омского училища культуры, она с 1974 года бессменно возглавляла районный Дом культуры, воспитала не одно поколение талантливых и творческих музыкантов и артистов. Под ее руководством возродился и достиг высокого профессионального уровня фольклорный ансамбль «Тачок», а также продолжил свое существование народный хор, основанный еще ее отцом.

Алевтина Галуза посвятила всю жизнь сохранению и развитию традиций народного творчества, воспитанию молодежи и укреплению культурной жизни в районе.

За достижения в развитии самодеятельного художественного творчества Алефтина Михайловна неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами областного Министерства культуры, Администрации Горьковского района, комитета по культуре и искусству.

Редакция «КП Омск» выражает искренние соболезнования родным и близким Алефтины Михайловны.