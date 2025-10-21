В Омской области скончалась народная артистка Алевтина Галуза

Выпускница Омского училища культуры, она с 1974 года бессменно возглавляла районный Дом культуры, воспитала не одно поколение талантливых и творческих музыкантов и артистов. Под ее руководством возродился и достиг высокого профессионального уровня фольклорный ансамбль «Тачок», а также продолжил свое существование народный хор, основанный еще ее отцом.