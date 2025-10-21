В Алтайском крае открыли 3 новых фельдшерско-акушерских пункта

Три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) открыли на территории Алтайского края в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
Современные ФАПы появились в селах Новая Тараба и Гилевка, а также на станции Плотинной. Теперь жители смогут получать необходимую медицинскую помощь оперативно, не выезжая в районные центры.
Напомним, что в общей сложности за этот год в регионе открыли 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов и поликлинику в селе Ребриха. А до конца октября первых пациентов примут еще три ФАПа в Стуково, Арбузовке и Самарке.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.