Для пенсионеров кузбасской Юрги провели урок финансовой грамотности

Урок финансовой грамотности «Сам себе финансист» провели 16 октября для пенсионеров Юрги Кемеровской области — Кузбасса, сообщили в администрации города. Организация обучающих программ для людей старшего поколения отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Занятие состоялось на площадке Центральной модельной библиотеки города. Его провели специалисты одного из банков Юрги Инна Плечева и Ксения Мишина. Они объяснили пенсионерам, как вести учет денежных поступлений и расходов, ставить цели для накопления и правильно оценивать финансовые риски. Также эксперты рассказали, что такое кешбэк, и какая от него выгода.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.