Для пенсионеров кузбасской Юрги провели урок финансовой грамотности

Занятие состоялось на площадке Центральной модельной библиотеки города. Его провели специалисты одного из банков Юрги Инна Плечева и Ксения Мишина. Они объяснили пенсионерам, как вести учет денежных поступлений и расходов, ставить цели для накопления и правильно оценивать финансовые риски. Также эксперты рассказали, что такое кешбэк, и какая от него выгода.