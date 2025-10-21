На Дону высадили более 33 тысяч деревьев и кустарников

Озеленение провели в 55 муниципальных образованиях Ростовской области. В общей сложности в акции приняли участие около 21 тыс. добровольцев. Среди них были сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и молодежь. Они укоренили саженцы в парках и скверах, а также рядом с социальными учреждениями. Например, молодые деревья теперь можно найти возле Ростовского центра помощи детям № 10 и в будущем Патриаршем парке, который появится в Первомайском районе столицы региона.