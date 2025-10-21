На Дону высадили более 33 тысяч деревьев и кустарников

Свыше 33 тысяч деревьев и кустарников высадили на территории Ростовской области во время экологической акции, которая прошла 18 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Озеленение провели в 55 муниципальных образованиях Ростовской области. В общей сложности в акции приняли участие около 21 тыс. добровольцев. Среди них были сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и молодежь. Они укоренили саженцы в парках и скверах, а также рядом с социальными учреждениями. Например, молодые деревья теперь можно найти возле Ростовского центра помощи детям № 10 и в будущем Патриаршем парке, который появится в Первомайском районе столицы региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.