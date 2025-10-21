Ричмонд
Воронежцев ждет шестидневная рабочая неделя

Интенсивный трудовой марафон с 27 октября по 1 ноября сменится длинными выходными в честь Дня народного единства.

Источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября. Согласно распоряжению, субботний отдых будет перенесен на понедельник.

Таким образом, с 27 октября по 1 ноября включительно жителям региона предстоит отработать шесть дней подряд. Суббота будет считаться рабочей, однако продолжительность трудового дня в этот день сокращена на один час. «Отгул» за нее переносится на понедельник, 3 ноября.

Такой график позволит воронежцам получить непрерывный трехдневный отдых. Длинные выходные продлятся с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, включительно. Последний день отдыха совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.

Напомним, что после осенних длинных выходных россиян ждет традиционный длительный новогодний отдых. В этом году он составит двенадцать календарных дней, включая праздничный день 31 декабря.