Воронежцев ждет шестидневная рабочая неделя

Воронежцев предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце октября. Согласно распоряжению, субботний отдых будет перенесен на понедельник.
Таким образом, с 27 октября по 1 ноября включительно жителям региона предстоит отработать шесть дней подряд. Суббота будет считаться рабочей, однако продолжительность трудового дня в этот день сокращена на один час. «Отгул» за нее переносится на понедельник, 3 ноября.
Такой график позволит воронежцам получить непрерывный трехдневный отдых. Длинные выходные продлятся с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, включительно. Последний день отдыха совпадает с государственным праздником — Днем народного единства.
Напомним, что после осенних длинных выходных россиян ждет традиционный длительный новогодний отдых. В этом году он составит двенадцать календарных дней, включая праздничный день 31 декабря.