Воронежцев ждет шестидневная рабочая неделя

Таким образом, с 27 октября по 1 ноября включительно жителям региона предстоит отработать шесть дней подряд. Суббота будет считаться рабочей, однако продолжительность трудового дня в этот день сокращена на один час. «Отгул» за нее переносится на понедельник, 3 ноября.