Интерактивы вместо тестов: стартовала олимпиада «Культура вокруг нас»

— Мы после каждой олимпиады просим выбрать самые понравившиеся задания. И, кстати, интересно, что лидеры в разных классах почти всегда совпадают: зачастую ребята голосуют за игровые форматы. В прошлом году фаворитом была задача «Игра в слова» — нужно было под заданное определение собирать слова из букв базового слова. А вот в позапрошлом всем понравилась задача про профессии в искусстве: там по набору инструментов и предметов в чемоданчике надо было определить, кто его владелец — реставратор, гончар или скульптор, к примеру.