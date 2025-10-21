Интерактивы вместо тестов: стартовала олимпиада «Культура вокруг нас»

Культура России хранит множество загадок, ответы на которые можно узнать уже сейчас, а заодно проверить свою эрудицию. Для школьников страны стартовала бесплатная онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас», которая проводится при поддержке национального проекта «Семья». Ученики 1−11 классов до 17 ноября могут интеллектуально посоревноваться и открыть для себя новые знания. В этом году олимпиада проходит уже в третий раз.
Руководитель департамента олимпиад образовательной платформы Учи.ру Дарья Островская в эксклюзивном интервью рассказала нашему корреспонденту, почему для участия не обязательно быть отличником, как устроены задания, и что нового ждет ребят в этом году.
— Дарья, если говорить не о дипломах или сертификатах, — что самое ценное получает ребенок, участвуя в олимпиаде «Культура вокруг нас»?
—Олимпиада — это, прежде всего, возможность заинтересовать ребят: в увлекательном формате дать им новые знания, показать привычные школьные предметы с другой стороны. Хочется, чтобы школьники получили удовольствие от участия и унесли с собой вопросы, которые им будет интересно исследовать самостоятельно. А приятным бонусом станут награды: для учеников это шанс пополнить своё портфолио для участия в различных конкурсах.
— Нужно ли быть отличником по литературе или истории, чтобы показать хороший результат?
— Абсолютно нет. Мы приглашаем всех учеников попробовать свои силы. Для многих заданий не требуются конкретные знания из учебников. Больше пригодится эрудиция, лингвистическая интуиция, логика и любознательность. А некоторые задания межпредметные, где полезно соотносить знания, полученные на разных уроках. А это и для отличников не всегда простая задача. Например, не уверена, что каждый отличник по литературе и истории ответит, где события происходили раньше: в «Бородино» Лермонтова или в «Левше» Лескова.
— Расскажите подробнее про формат. Школьникам предстоит выполнить задания за один час. Насколько это интенсивная работа? И что интересного увидят школьники в заданиях — тесты, загадки, головоломки?
— Тесты — это не наш случай. Наша олимпиада состоит из интерактивных заданий, погружающих ученика в сюжет. Вообще разработка олимпиады — это очень интересный процесс, для каждой задачи методисты и дизайнеры придумывают свой вовлекающий формат. В этом году ребят ждут игры в слова, постановка домашнего спектакля. А еще они смогут потестировать, как работал бы привычный сервис поиска специалистов несколько веков назад.
— Олимпиада «Культура вокруг нас» проходит не впервые. Скажите, есть ли какие-то изменения в этом году?
— Мы подготовили новое задание, которое посвящено стилям живописи. Ребятам предстоит создать картины в разных жанрах, меняя объекты, фоны и фильтры. Так что можно будет экспериментировать и создавать свой собственный шедевр. Мне кажется, это тот случай, когда процесс выполнения задания даже более интересен, чем финальный результат. Надеюсь, участникам понравится.
— Участники могут попробовать найти ответы в интернете или даже подключить искусственный интеллект. Учитывается ли это при создании заданий? Как получается мотивировать детей именно думать, а не искать готовые ответы?
— Проводя олимпиаду в онлайн-формате, мы понимаем, что такие ситуации полностью исключить не получится. Отчасти нам помогают интерактивный формат, который сложнее загрузить в нейросети, и логические вопросы. С другой стороны, иногда бывают комментарии типа: «Да, ищем что-то в интернете, но узнаем столько нового». Мне кажется, это тоже помогает достичь цели олимпиады и заинтересовать ребят.
— Приведите в пример несколько самых интересных заданий олимпиады.
прошлых лет.
— Мы после каждой олимпиады просим выбрать самые понравившиеся задания. И, кстати, интересно, что лидеры в разных классах почти всегда совпадают: зачастую ребята голосуют за игровые форматы. В прошлом году фаворитом была задача «Игра в слова» — нужно было под заданное определение собирать слова из букв базового слова. А вот в позапрошлом всем понравилась задача про профессии в искусстве: там по набору инструментов и предметов в чемоданчике надо было определить, кто его владелец — реставратор, гончар или скульптор, к примеру.
— Платформа Учи.ру известна своими интерактивными заданиями, возможностью учиться через игру. Как удается сохранять баланс между развлечением и реальной образовательной ценностью в таких проектах?
— Это правда непростая задача. Для нас игра и интерактивный формат в целом — инструмент, чтобы донести и раскрыть методическую ценность. Такой подход позволяет, например, имитировать жизненные ситуации или давать возможность повзаимодействовать — покрутить самому спутник вокруг планеты или менять «настройки» картины для получения разных стилей. Можно сказать, что игровая оправа обрамляет образовательный бриллиант и делает участие в олимпиаде более увлекательным и комфортным для учеников.
— Что вас особенно вдохновляет в детском подходе к решению задач?
— Дети (особенно младшие) — исследователи и экспериментаторы. Они почти никогда не читают задание и приступают сразу к делу: начинают что-то двигать, подбирать элементы, сопоставлять картинки и так далее. И зачастую приходят к верному решению. И только если что-то не сходится, возвращаются читать задачу. Мы, конечно, это стараемся учитывать при создании заданий.
— Как, на ваш взгляд, такие цифровые проекты, как платформа Учи.ру, помогают решать большие государственные задачи по сохранению и развитию культуры?
— Я бы здесь выделила два основных фактора. Во-первых, это доступность. Цифровой формат позволяет открыть доступ к знаниям людям из любого места, где есть интернет. А во-вторых, цифровая среда становится мостиком между историей и современностью — для многих нынешних школьников это самый понятный и близкий способ узнавать новое. Через игру, задания и интерактив дети не просто запоминают факты, а начинают чувствовать связь с культурой, понимать, что она живая, развивается вместе с ними. И именно так формируется настоящее осознанное отношение к культурному наследию — не как к чему-то из учебника, а как к части собственной идентичности.
— Что вас радует больше всего, когда вы смотрите на результаты олимпиады? Статистика в миллионы участников или, может, отзывы от самих детей?
— Безусловно миллионы участников не могут не радовать, но отзывы — это про эмоции, и с ними ничего не сравнится. Мои любимые — они чаще от родителей, которые пишут, что после олимпиады ребенок чем-то загорелся: записался в кружок, попросил купить книжку, отвести на экскурсию в музей или просто пришел к ним с вопросами. Это правда очень вдохновляет и радует!
Принять участие в онлайн-олимпиаде «Культура вокруг нас» можно сегодня на платформе Учи.ру. Проект реализуется при поддержке национального национального проекта «Семья». Партнёрами олимпиады выступают портал «Культура.РФ» и инициативы нацпроекта — Библиотеки нового поколения, конкурс «Это у нас семейное» и программа «Пушкинская карта».